Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сценаристка Рианна Пратчетт недовольна тем, что все три героя Grand Theft Auto V — мужчины

Только не говорите Рианне, что героиня Tomb Raider — всегда женщина.
2
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Писательница Рианна Пратчетт, известная в кругу любителей игр благодаря своей работе над сценариями обновлённой трилогии Tomb Raider, а также над Mirror’s Edge и BioShock, поделилась своими мыслями касательно процесса создания игровых персонажей. Рассуждая на эту тему, Пратчетт затронула игры серии Grand Theft Auto и выразила своё недовольство тем фактом, что все главные герои в ней, в том числе троица протагонистов суперпопулярной Grand Theft Auto V — мужчины.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

По словам сценаристки, ей известно, что братья Хаузеры стремились сделать из Grand Theft Auto своеобразное исследование в области маскулинности (мужественности), однако лично ей было бы интересно увидеть героя-женщину, попавшую в такие же условия, как главные герои франшизы. Как справедливо считает Пратчетт, мужественность — не обязательно атрибут мужчины. Писательница хотела бы, чтобы разработчики подобных проектов хотя бы попробовали сделать главным героем своего проекта женщину и посмотреть, что из этого выйдет.

Также Пратчетт отметила, что она не в восторге от определения «сильный женский персонаж», во многом потому, что когда мы говорим о «мужском персонаже», то по умолчанию расцениваем его как «сильного персонажа».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

grand theft auto v
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сценаристка Рианна Пратчетт недовольна тем, что все три героя Grand Theft Auto V — мужчины
2
Очередное улучшающее мир Microsoft Flight Simulator обновление отложили до сентября
4
В анонсирующем трейлере Call of Duty Vanguard отсутствует логотип Activision — похоже, из-за скандала
7
Режим кооперативного прохождения в Halo Infinite появится уже после релиза игры
+
Вышла первая часть Mafia Titanic Mod — модификации-долгостроя для оригинальной Mafia
2
Началось открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected
39

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике
89
Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного
111
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
15
Рассказываю о своем впечатлении от Battlefield 1. Первая мировая война в цвете
4
Старый iPhone как произведение искусства
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
7
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
10
Эмодзи в комментариях на overclockers.ru
18

Сейчас обсуждают

REY_B_
18:20
В штатах, приличное жильё там, где есть приличная работа. - Все переезжают с места на место и итогом, живут в откровенных одноэтажных сарайках. А шикарные особняки стоят "где-то там", заброшенными.
Житель ЮАР не может восстановить доступ к кошельку с Биткоинами на сумму $1 000 000
Михаил
18:17
https://www.youtube.com/watch?v=jUIjuwPZj6Y Где там просадки???? Глаза протри. И очки надень, то видимо лучами все себе зрение испортил.
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
VRoman
18:16
Спасибо. Но меня больше интересует вот что: разработки велись под государственным руководством или просто кучка швецких компний сделали это самостоятельно? Если они это сделали сами, то зачем приплета...
Швеция представила первую в мире партию экологически чистой "зеленой" стали
Anton Anikin
18:16
Ты не поверишь, но до Ленина с удобствами на улице жило 90%, а в гражданскую, когда масса народа потянулась в село, может даже 95%. И только при Сталине все массово ломанулись в города, т. к. вопреки ...
Швеция представила первую в мире партию экологически чистой "зеленой" стали
kib@rg
18:15
Сказочный ...
Житель ЮАР не может восстановить доступ к кошельку с Биткоинами на сумму $1 000 000
DarkShaman
18:15
Краткое содержание этого идиотского ролика: "Кошмар! Nvidia зарабатывает деньги! Микрон зарабатывает деньги. Самсунг зарабатывает деньги. Майнеры зарабатывают деньги. А геймеры плачут и сосут. А ч...
Биткоин подбирается к $50 000 – Киты толкают криптовалюту вверх, а эксперты РБК ожидают рост Эфира
Анатолий Молдаванов
18:15
Ну он же с ЮАР, а там чуть подешевле.
Житель ЮАР не может восстановить доступ к кошельку с Биткоинами на сумму $1 000 000
EipkU
18:13
че за бред, у меня в этом корпусе собрано железо на 10600К+2070 и отлично работает все. в играх, что проц, что гпу не выше 75
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
Zircorn
18:13
А мне, как игроку, вообще похуй что там думает какая-то очередная отбитая-фем-облитая. Фемки - порождение белого развитого мужчины. Че-то эти визжащие молчат про Афганистан. Правильно. там такие визжа...
Сценаристка Рианна Пратчетт недовольна тем, что все три героя Grand Theft Auto V — мужчины
omoikane
18:13
По какому тв, по глазам показывали :D Я про то что свинарник можно найти где угодно если захочешь промышленный тоже. Кстати над LA тоже смог всегда стоит :D Не прямо как в Китае, но когда по хайвею...
Швеция представила первую в мире партию экологически чистой "зеленой" стали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем