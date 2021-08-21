Сценаристка Рианна Пратчетт недовольна тем, что все три героя Grand Theft Auto V — мужчины
Писательница Рианна Пратчетт, известная в кругу любителей игр благодаря своей работе над сценариями обновлённой трилогии Tomb Raider, а также над Mirror’s Edge и BioShock, поделилась своими мыслями касательно процесса создания игровых персонажей. Рассуждая на эту тему, Пратчетт затронула игры серии Grand Theft Auto и выразила своё недовольство тем фактом, что все главные герои в ней, в том числе троица протагонистов суперпопулярной Grand Theft Auto V — мужчины.
реклама
По словам сценаристки, ей известно, что братья Хаузеры стремились сделать из Grand Theft Auto своеобразное исследование в области маскулинности (мужественности), однако лично ей было бы интересно увидеть героя-женщину, попавшую в такие же условия, как главные герои франшизы. Как справедливо считает Пратчетт, мужественность — не обязательно атрибут мужчины. Писательница хотела бы, чтобы разработчики подобных проектов хотя бы попробовали сделать главным героем своего проекта женщину и посмотреть, что из этого выйдет.
Также Пратчетт отметила, что она не в восторге от определения «сильный женский персонаж», во многом потому, что когда мы говорим о «мужском персонаже», то по умолчанию расцениваем его как «сильного персонажа».
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила