Писательница Рианна Пратчетт, известная в кругу любителей игр благодаря своей работе над сценариями обновлённой трилогии Tomb Raider, а также над Mirror’s Edge и BioShock, поделилась своими мыслями касательно процесса создания игровых персонажей. Рассуждая на эту тему, Пратчетт затронула игры серии Grand Theft Auto и выразила своё недовольство тем фактом, что все главные герои в ней, в том числе троица протагонистов суперпопулярной Grand Theft Auto V — мужчины.

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По словам сценаристки, ей известно, что братья Хаузеры стремились сделать из Grand Theft Auto своеобразное исследование в области маскулинности (мужественности), однако лично ей было бы интересно увидеть героя-женщину, попавшую в такие же условия, как главные герои франшизы. Как справедливо считает Пратчетт, мужественность — не обязательно атрибут мужчины. Писательница хотела бы, чтобы разработчики подобных проектов хотя бы попробовали сделать главным героем своего проекта женщину и посмотреть, что из этого выйдет.

Также Пратчетт отметила, что она не в восторге от определения «сильный женский персонаж», во многом потому, что когда мы говорим о «мужском персонаже», то по умолчанию расцениваем его как «сильного персонажа».