С каждым новым видеодневником от представителей 343 Industries становится всё страшнее представить себе то, в каком статусе готовности пребывала Halo Infinite год назад, когда Microsoft намеревалась сделать данный амбициозный проект одним из стартовых для новой на то время консоли Xbox Series. Как известно, впоследствии релиз Halo Infinite отложили аж на целый год и пообещали регулярно оповещать о ходе производства, вот в свежем видеодневнике с нами поделились дополнительными подробностями.

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Стало известно, в частности, что на релизе в Halo Infinite будет отсутствовать режим совместного прохождения и редактор карт Forge. На данный шаг разработчики пошли, дабы уделить основное внимание одиночной кампании и сетевому режиму, на которые коллектив и возлагает основные надежды. Пока что предполагается, что кооперативный режим появится в игре через 3—6 месяцев после релиза Halo Infinite, а редактор карт — через 6—9 месяцев после релиза.

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Релиз Halo Infinite между тем всё ещё планируется на этот год.