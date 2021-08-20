Как и было обещано ещё в начале августа, сегодня, буквально пару часов назад, началось долгожданное открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected. В отличие от альфа-версии, «бета» гораздо богаче на доступный для теста контент: здесь будут доступны пять классов персонажа — варвар, амазонка, волшебница, паладин и друид. Кроме того, участникам бета-тестирования позволят пройти первые два акта сюжетного режима и опробовать мультиплеер.

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Само тестирование будет достаточно коротким и завершится уже вечером 23 августа. Впрочем, подобные краткие тесты традиционны для Blizzard.

Полноценный релиз финальной версии ремастера культовой классики жанра Action/RPG состоится 23 сентября.