Началось открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected
Как и было обещано ещё в начале августа, сегодня, буквально пару часов назад, началось долгожданное открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected. В отличие от альфа-версии, «бета» гораздо богаче на доступный для теста контент: здесь будут доступны пять классов персонажа — варвар, амазонка, волшебница, паладин и друид. Кроме того, участникам бета-тестирования позволят пройти первые два акта сюжетного режима и опробовать мультиплеер.
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Само тестирование будет достаточно коротким и завершится уже вечером 23 августа. Впрочем, подобные краткие тесты традиционны для Blizzard.
Полноценный релиз финальной версии ремастера культовой классики жанра Action/RPG состоится 23 сентября.
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