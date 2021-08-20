Как и было обещано, сегодня состоялся релиз «режиссёрской версии» самурайского боевика Ghost of Tsushima. Предложение актуально для PlayStation 4 и PlayStation 5, обладатели которых в случае владения копией оригинальной Ghost of Tsushima могут доплатить и «проапгрейдиться» до «режиссёрки».

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Почему обновление не бесплатное, как обычно бывает в случае с «режиссёрскими» версиями других игр? Ответ простой: в состав Ghost of Tsushima Director’s Cut помимо различных улучшений также включено и крупное сюжетное дополнение «Остров Ики». По сюжету этого дополнения, нам предстоит отправиться на небольшой островок, также павший под натиском монголов. Дополнению сопутствуют новая сюжетная линия, новые типы противников и локации.

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Критики в целом остались довольны обновлённым изданием «Призрака Цусимы», однако отметили, что за свою цену контента здесь маловато, а сюжетная линия откровенно коротковата.