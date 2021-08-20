Слухи о существовании новой игры серии Saint’s Row, которая станет перезапуском всей франшизы, гуляют по Сети уже достаточно давно. Сегодня же у них появилось пусть и косвенное, но всё же подтверждение: ведущий церемонии открытия gamescom 2021 Джефф Кили в традиционной для себя форме «протизерил» один из грядущих анонсов.

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В своём официальном Twitter Кили опубликовал сообщение, в котором даёт ссылку на официальный сайт Saints Row, на страничку с многозначительной стилизованной под граффити надписью Rebooting. Очевидно, это намёк на то, что знаменитую «безбашенную» серию ждёт перезапуск.

Церемония открытия gamescom 2021 стартует 25 августа в 21:00 по московскому времени. В её рамках нашему вниманию должны показать три десятка самых разных игр. Надеемся, что хотя бы треть из них будут достойны внимания.