DOOM Eternal получит обновление за номером 6.66 с новым режимом и балансными правками
Компания Bethesda дала понять, что выпуск контента для DOOM Eternal продолжается — уже этой осенью проект получит обновление с «типа оригинальным» порядковым номером 6.66.
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С выходом данного апдейта в шутере появится режим «Орда»: уничтожаем волны демонов и зарабатываем большое количество очков, повышая рейтинг. Просто и понятно. Разработчики обещают, что наиболее стойкие игроки получат в рамках режима интересные бонусы.
Обновление также изменит режим Battlemode, в котором появится улучшенная система подбора игроков, которая станет принимать во внимание серии побед. Тут всё просто: авторы хотят, чтобы пользователи с похожим уровнем мастерства сражались вместе. Наконец, с выходом патча 6.66 в DOOM Eternal появится арена «Крепость» и два новых мастер-уровня: «Ядро Марса» и «Копьё Мира».
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Дополнительно в рамках специального мероприятия на QuakeCon 2021 разработчики объявили, что вторая часть дополнения «Древние боги» готовится к выходу на Switch, случится это уже 26 августа. На других платформах это случилось ещё в марте. Что до обновления 6.66, то оно должно появиться осенью на всех актуальных платформах.
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