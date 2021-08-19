В Destiny 2 скоро заработает продвинутый античит
Хотя в противостоянии меча и щита рано или поздно, так или иначе победу одерживает меч, но потянуть время и сделать так, чтобы этот меч пробивал защиту хотя бы с минимальными последствиями для жертвы, можно. Усилить свою оборону перед нечистыми на руку геймерами решила Bungie в её популярном боевике Destiny 2, оформив для этого партнёрское соглашение с компанией BattlEye, производящей одноимённый античит.
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Античит будет внедрён в игру в составе обновления в следующем игровом сезоне. Когда конкретно это случится, пока не сообщается, однако разработчики советуют отметить 28 августа — в этот день с нами и поделятся подробностями нового сезона.
На сегодняшний день система BattlEye используется в массе различных сетевых игр, среди которых Rainbow Six Siege, Fortnite, PUBG, Conan Exiles, DayZ и десятках других.
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