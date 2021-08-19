Критики в целом остались довольны «режиссёрской версией» Ghost of Tsushima
Уже завтра обладатели PlayStation 4 и PlayStation 5 смогут вновь отправиться на Цусиму и задать жару оккупантам-монголам в рамках расширенного «режиссёрского» издания Ghost of Tsushima. А сегодня уже появились первые оценки обновлённого издания игры от журналистов.
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Если коротко, то критики высоко оценили «новинку» и отметили красивое визуальное исполнение нового острова Ики, интересную сюжетную линию, а также забавные игровые активности. Единственное, к чему у рецензентов были претензии — это к небольшой продолжительности включённого в состав «режиссёрской» версии дополнения. Впрочем, рекордных для аддона масштабов разработчики из Sucker Punch и не обещали.
По состоянию на момент публикации данной новостной заметки, средний рейтинг Ghost of Tsushima Director’s Cut на Metacritic составлял 87 баллов из 100 возможных.
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