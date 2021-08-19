В GOG стартовал фестиваль игр с демоверсиями и крупной распродажей
Сотрудники GOG справедливо посчитали, что они ничем не хуже Steam с его игровыми фестивалями, и решили провести похожее мероприятие. Принять в нём участие можно в течение двух недель — с сегодняшнего дня и до вечера второго сентября.
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В рамках фестиваля игроки смогут опробовать несколько демоверсий готовящихся к релизу видеоигр, а также благодаря стартовавшей сегодня в магазине распродаже прикупить несколько игр с большими скидками. Среди участвующих в распродаже проектов:
- Cyberpunk 2077 за 1 339 рублей (скидка 33 %);
- Iron Harvest за 329 рублей (скидка 70 %);
- Metro Exodus за 479 рублей (скидка 60 %);
- Mafia III за 508 рублей (скидка 75 %).
Вместе с тем в GOG отныне появились игры серии Tomb Raider, а также RTX-версия культовой Quake II.
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