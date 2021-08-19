Скептически настроенных в отношении Star Citizen геймеров сегодня хоть отбавляй, однако разработчики из Cloud Imperium Games ничего не скрывают, даже напротив — время от времени проводят в игре периоды бесплатного доступа, чтобы любой желающий мог зайти и собственными глазами увидеть достигнутый в игре за эти годы прогресс. Вот и сейчас в Star Citizen проходит акция «свободного полёта»: поиграть в самый амбициозный космосим в истории игропрома можно будет до 27 августа.

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Неделю назад Star Citizen получила очередное обновление, улучшившее графическое исполнение проекта, а также добавившее в него пару новых локаций. В целом Star Citizen получает крупные обновления примерно раз в месяц.

Что касается финансирования, то последняя известная информация из этой категории датирована серединой марта — на тот момент общие сборы на производство Star Citizen превысили $350 млн.