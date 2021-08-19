Осада города требушетами в коротеньком геймплейном видео Age of Empires IV
До релиза Age of Empires IV осталось чуть больше двух месяцев, и Microsoft совместно с Relic Entertainment периодически подбрасывают дровишки в топку «хайпа». Несколько часов назад, например, авторы игры опубликовали небольшой геймплейный трейлер, посвящённый одному из наиболее разрушительных осадных орудий игры — требушету.
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Данное гигантское осадное орудие с лёгкостью расправляется с укреплениями и постройками противника, делая это, между прочим, с безопасного для себя расстояния. Требушеты хорошо известны фанатам серии — орудие имперской эпохи в Age of Empires II, оно переворачивало исход сражений во многих партиях. Учитывая, что Age of Empires IV подразумевается как частичная наследница второй номерной части серии, рискнём предположить, что роль требушетов в ней будет схожей.
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Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября.
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