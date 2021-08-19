Пять дней остаётся до выхода кооперативного боевика Aliens Fireteam Elite, ранее анонсированной без «элитного» подзаголовка, и вот, на официальной Steam-страничке проекта появились его системные требования. Что ж, нам остаётся только сказать «лучше поздно, чем никогда» и приступить к перечислению необходимых для воспроизведения новинки «железок». Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования Aliens Fireteam Elite предельно демократичны: столь щадящие запросы сегодня редко увидишь.

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Минимальные системные требования (минимальные настройки графики, разрешение 1080p, 30 кадров в секунду):

процессор: AMD Athlon X4 950 или Intel Core i5-2500K;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта AMD Radeon R9 285 или NVIDIA GeForce GTX 760;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования (высокие настройки графики, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду):

процессор: AMD Ryzen 5 1600AF или Intel Core i5-7400;

16 Гбайт оперативной памяти;

AMD Radeon RX 480 или NVIDIA GeForce GTX 1060;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз Aliens Fireteam Elite назначен на 24 августа.