Стали известны системные требования Aliens Fireteam Elite — всё очень демократично
Пять дней остаётся до выхода кооперативного боевика Aliens Fireteam Elite, ранее анонсированной без «элитного» подзаголовка, и вот, на официальной Steam-страничке проекта появились его системные требования. Что ж, нам остаётся только сказать «лучше поздно, чем никогда» и приступить к перечислению необходимых для воспроизведения новинки «железок». Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования Aliens Fireteam Elite предельно демократичны: столь щадящие запросы сегодня редко увидишь.
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Минимальные системные требования (минимальные настройки графики, разрешение 1080p, 30 кадров в секунду):
- процессор: AMD Athlon X4 950 или Intel Core i5-2500K;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта AMD Radeon R9 285 или NVIDIA GeForce GTX 760;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные системные требования (высокие настройки графики, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду):
- процессор: AMD Ryzen 5 1600AF или Intel Core i5-7400;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- AMD Radeon RX 480 или NVIDIA GeForce GTX 1060;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Релиз Aliens Fireteam Elite назначен на 24 августа.
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