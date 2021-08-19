На церемонии открытия gamescom 2021 покажут более тридцати игр
Меньше недели остаётся до старта последнего крупного летнего (и предпоследнего в году вообще) игрового мероприятия gamescom 2021. В связи с этим ведущий церемонии открытия мероприятия Джефф Кили решил уточнить, сколько всего игр будет представлено в рамках церемонии открытия выставки.
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Игр будет предостаточно — по словам Кили, игроков ждут тридцать игр в рамках Opening Night Live и ещё сорок инди-проектов в рамках мероприятия Awesome Indies. Нас, естественно, интересует в первую очередь церемония открытия, и то, сколько из указанных трёх десятков игр будут достаточно интересными и известными, чтобы заслужить право траты на себя редакторского времени, мы узнаем лишь постфактум.
Сама gamescom 2021 пройдёт с 25 по 27 августа. Церемония открытия состоится 25 августа в 21:00 по московскому времени и пройдёт около двух часов. За полчаса до старта церемонии начнётся так называемое пре-шоу, где также могут рассказать что-нибудь интересное, но при этом глубоко вторичное или даже вообще третичное.
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