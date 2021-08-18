Китайская королевская битва Naraka Bladepoint «пробила» барьер в 100 тысяч пользователей одновременно
Казалось, что рынок уже давным-давно перенасыщен самыми разными королевскими битвами, но вышедший на прошлой неделе китайский «батл рояль» Naraka Bladepoint отчётливо демонстрирует, что ещё не все ниши в данном жанре заняты. Новинка не только сумела взгромоздиться на верхнюю ступеньку пьедестала недельного чарта продаж в Steam, но и преодолеть отметку в 100 тысяч одновременных пользователей.
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И на то есть несколько причин. Naraka Bladepoint отличается от конкурентов в жанре высокой динамичностью и наличием элементов паркура, богатым арсеналом стрелкового и холодного оружия, а также уникальными способностями конкретных персонажей. Проще говоря, Naraka Bladepoint удовлетворяет больше различных стилей игрового процесса, чем другие подобные проекты.
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