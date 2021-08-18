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Премьеру игрового процесса таинственной Abandoned намереваются устроить через несколько месяцев

На самом деле, уже не важно, когда и как презентовать данный проект.
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С каждым днём судьба Abandoned становится всё более и более неопределённой и, если позволите, трагичной, но это почему-то не мешает разработчикам изъясняться о своём проекте в будущем времени. Так, руководитель проекта Хасан Кахраман, беседуя с журналистами IGN, уточнил, что полноценную премьеру игрового процесса Abandoned разработчики собираются провести через несколько месяцев.

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Перед премьерой коллектив Blue Box Game Studios всё же осуществит задуманное и опубликует кинематографический трейлер Abandoned в специальном приложении. К слову, данное событие должно было случиться ещё на прошлой неделе, но у авторов, если верить их словам, возникли непредвиденные сложности.

Отметим, что Abandoned в сообществе любителей игр считается «ширмой», за которой скрывается новая игра в серии Silent Hill. Различные намёки на это поступают как от разработчиков, так и от Хидео Кодзимы, однако сами девелоперы постоянно опровергают данные домыслы, утверждая, что они только мешают авторам работать и негативно влияют на предпродажную подготовку проекта. С последним тезисом, впрочем, не поспоришь: вся эта неразбериха вокруг Abandoned уже действительно больно ударила по репутации игры.

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