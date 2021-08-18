На официальном канале Total War появляются новые ролики, посвящённые легендарным мифическим существам, с которыми игроки будут сталкиваться в дополнении Mythos для A Total War Saga: Troy.

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В первом ролике представлен Цербер — это защитник царства Аида. Грозен не только он сам, но и его армия солдат-призраков.

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Второе видео посвятили Лирнейской Гидре. Это не менее легендарное существо, проживающее на болотах. Охраняют Гидру культисты, но и он сама может давать отпор с помощью ударов хвостом и укусами голов.

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Дополнение Mythos для A Total War Saga: Troy должно выйти уже 2 сентября на персональных компьютерах. Даже по этим роликам становится понятно, что крупное DLC посвящено мифам Древней Греции, и без странных существ там обойтись дело не может.