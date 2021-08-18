Цербер и Гидра — герои новых роликов грядущего дополнения Mythos для A Total War Saga: Troy
На официальном канале Total War появляются новые ролики, посвящённые легендарным мифическим существам, с которыми игроки будут сталкиваться в дополнении Mythos для A Total War Saga: Troy.
реклама
В первом ролике представлен Цербер — это защитник царства Аида. Грозен не только он сам, но и его армия солдат-призраков.
реклама
Второе видео посвятили Лирнейской Гидре. Это не менее легендарное существо, проживающее на болотах. Охраняют Гидру культисты, но и он сама может давать отпор с помощью ударов хвостом и укусами голов.
реклама
Дополнение Mythos для A Total War Saga: Troy должно выйти уже 2 сентября на персональных компьютерах. Даже по этим роликам становится понятно, что крупное DLC посвящено мифам Древней Греции, и без странных существ там обойтись дело не может.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила