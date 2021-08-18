Вчера вечером в продажу поступил долгожданный в среде любителей исторических глобальных стратегий проект под названием Humankind. Геймеры давно хотели получить адекватного конкурента серии Sid Meier’s Civilization, и вот, подтвердили своё желание делом — в данном случае, статистикой.

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Согласно информации, предоставленной порталом Steam Database (SteamDB), после релиза пиковый «онлайн» Humankind составил 55 284 игроков. Таким образом, новая глобальная стратегия стала по этому статистическому показателю самой успешной игрой от Amplitude Studios. Важно отметить, что хотя у Endless Space 2 пару лет назад в рамках бесплатных выходных был зафиксирован 53-тысячный «онлайн», данные показатели всё же не равнозначны: бесплатные выходные против релизной статистики посреди рабочей недели.

Что касается пользовательских оценок Humankind, то они пока не слишком высокие — всего 74 %. Многим игрокам, ожидавшим, по всей видимости, прямой клон «Цивы», местные механики игрового процесса не пришлись по душе. Впрочем, полного повторения механик Sid Meier’s Civilization просто ради формальной конкуренции никто и не обещал; более того, это бы даже было противозаконно.