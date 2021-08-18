Стратегию Iron Conflict переводят на условно-бесплатную модель распространения
Разработчики военной стратегии Iron Conflict справедливо решили, что за деньги их проект в мире, где индустрией верховодит сплошной «фритуплей», мало кому интересен, поэтому было принято единственно верное и логичное в данной ситуации решение — перевести игру также на условно-бесплатную модель распространения. Решение вступит в силу уже 26 августа, а всем, кто купили Iron Conflict в её «премиальном» виде, полагаются специальные подарки.
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Что касается подарков тем, кто поддержали проект до 26 августа, то им полагается специальный юнит поддержки, премиум-карта на тридцать суток, 5000 единиц золота, 10 млн единиц серебра и тридцать бонусных карточек наград.
За двое суток до перевода Iron Conflict на F2P разработчики применят к игре крупное обновление, в состав которого помимо различной мелочёвки войдёт режим 3v3, а также 48 новых юнитов фракции Медведей, включая артиллерию, бомбардировщики, вертолёты, разведывательные самолёты и прочее.
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За время своего присутствия в раннем доступе Iron Conflict не снискала практически никакой популярности, да и её пользовательский рейтинг в Steam явно оставляет желать лучшего: 57-процентный актуальный рейтинг явно говорит, что проект лучше обойти стороной. По крайней мере, пока.
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