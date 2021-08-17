Консоль Xbox Series X вскоре получит 4K-интерфейс
Участникам программы Xbox Insider дали опробовать новую версию интерфейса для консоли Xbox Series X с честной поддержкой 4K. После выхода августовского обновления участники программы Alpha Skip-Head смогут установить 4K-интерфейс на свою Xbox Series X. Главная страница, раздел с руководством и другие элементы «дашборда» будут отобраться более чётко, ведь речь идёт о нативной поддержке.
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Напомним, с момента появления в продажи интерфейс на консолях Xbox Series X|S работал в разрешении 1080p — это же было актуально и для консоли Xbox One X. Также Microsoft дала понять, что перевод интерфейса в 4K никак не повлияет на производительность в играх, ведь им система продолжит выделять точно такое же количество памяти, что и раньше.
Получит ли данное обновление младшая версия консоли — пока не уточняется. Если тестирование 4K-интерфейса пройдёт без заминок, то в скором времени им смогут пользователи все пользователи Xbox Series X.
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