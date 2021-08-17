Участникам программы Xbox Insider дали опробовать новую версию интерфейса для консоли Xbox Series X с честной поддержкой 4K. После выхода августовского обновления участники программы Alpha Skip-Head смогут установить 4K-интерфейс на свою Xbox Series X. Главная страница, раздел с руководством и другие элементы «дашборда» будут отобраться более чётко, ведь речь идёт о нативной поддержке.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Напомним, с момента появления в продажи интерфейс на консолях Xbox Series X|S работал в разрешении 1080p — это же было актуально и для консоли Xbox One X. Также Microsoft дала понять, что перевод интерфейса в 4K никак не повлияет на производительность в играх, ведь им система продолжит выделять точно такое же количество памяти, что и раньше.

Получит ли данное обновление младшая версия консоли — пока не уточняется. Если тестирование 4K-интерфейса пройдёт без заминок, то в скором времени им смогут пользователи все пользователи Xbox Series X.