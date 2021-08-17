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Состоялся релиз Humankind — главного конкурента Sid Meier’s Civilization

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На протяжении многих лет (будем откровенны — десятилетий) серия Sid Meier’s Civilization оставалась единственной значимой франшизой в сегменте псевдоисторических глобальных стратегий. Сам жанр 4X-стратегий как таковой, конечно, развивался и вне «Цивы», и одним из главных производителей подобных проектов были мастера из Amplitude Studios, известные по Endless Legend и Endless Space.

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Долгие годы Amplitude не рисковала «влезать» в исторический сеттинг, но в 2019 году собралась и анонсировала проект под названием Humankind, в котором нам необходимо провести свою цивилизацию от античности до современности, пройдя через несколько этапов развития нации. И вот, сегодня знаменательный день релиза состоялся — все желающие могут отправиться в Steam, дабы опробовать новинку.

Отметим, что при схожести игрового процесса Humankind с Civilization, у первой всё же есть огромные геймплейные отличия. Так, например, в Humankind мы не проведём свой вавилонский народ от 4000 года до нашей эры вплоть до современности во главе с бессмертным правителем: государственность будет меняться, государи — тоже, и цивилизационные бонусы, как следствие, также подвержены изменениям со временем.

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Пользовательские оценки Humankind в Steam пока не появились, однако журналисты на днях остались в восторге от нового творения Amplitude.

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Дмитрий
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Обожаю эти их бессмысленные битвы с ветряными мельницами. они сделают систему стукач а пираты запилят свой даркнет который заблочить не получится. любое действие вызовет противодействие.
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fynjy_2005
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так и есть ведь даже свежие 3600 быстрее 10400, поэтому и дороже. если первые на 4,2 на всех ядрах шли единицы мой в бусте безщ настройки на все ядра 4,4 дает
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