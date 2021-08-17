Слухи о том, что в Fortnite появится дополнительный режим в духе популярной Among Us, ходили уже достаточно давно. Сегодня же Epic Games эти сведения подтвердила, анонсировав режим «Самозванцы Fortnite», правила и цели которого действительно сильно напоминают игру про поиск «импосторов» на борту космического корабля.

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Разве что вместо корабля здесь мосты, а вместо экипажа — агенты Ордена Петли, обслуживающие их работоспособность оборудования. Агентам необходимо выполнять различные задания, а также определять, кто из них самозванец, подосланный конкурентами для саботажа всей работы. Поскольку общий внутриигровой голосовой чат в данном режиме отключён, рассчитывать придётся только на собственную «соображалку», меню эмоций и быстрый чат.

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Изгнание потенциальных самозванцев происходит посредством голосования, так что вполне вероятен сценарий, при котором вы выгоните из команды верного работника, а оставите предателя. Тем более что у последних также имеются свои уникальные задания, в том числе призванные затуманить взор агентов и снизить их бдительность.