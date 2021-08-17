В ноябре из продажи в Dead by Daylight исчезнет весь контент, связанный с «Очень странными делами»
Пока случайные читатели, пробующие себя в роли писателей, массово повторяют новости за редакцией, провоцируя последнюю на использование чёрных списков и аналогичное поведение, в мире тем временем происходят действительно свежие события. Так, например, разработчики из студии Behaviour Interactive сообщили о том, что 17 ноября из продажи в их асимметричном хорроре Dead by Daylight будет удалён весь контент, связанный с сериалом «Очень странные дела».
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В указанный день в Dead by Daylight нельзя будет пополнить список убийц Демогоргоном, а список выживших — Нэнси Уилер и Стивом Харрингтоном. Также из продажи пропадут все их уникальные облики и косметические улучшения. Также из игры удалят карту «Национальная лаборатория Хоукинса», а все тематические достижения переделают, исключив из них связь с сериалом.
Почему из продажи удаляют целый набор контента, не уточняется, но, скорее всего, разгадка кроется в истечении лицензионного соглашения с Netflix как дистрибьютора вышеуказанного сериала. Ясно одно: в истории Dead by Daylight это стало прецедентом.
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Впрочем, важно помнить, что если вы уже купили связанных с сериалом персонажей, то они у вас всё же останутся. А специально для тех, кто временил с покупкой, Behaviour проводит щедрую распродажу со скидками до 60 % на весь тематический контент.
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