Разработчики из WayForward совместно с издательством Ziggurat Interactive определились с точной датой выхода ремастер-версии BloodRayne Betrayal. Обновлённый вариант классического приключенческого проекта получил приставку Fresh Bites в названии и готовится поступить в продажу 9 сентября. Проект выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Оригинальная версия BloodRayne Betrayal появилась в 2011 году на PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Для обновлённого варианта разработчики из WayForward потрудились перерисовать спрайты персонажей в более высоком разрешении, добавили поддержку дисплеев вплоть до 4K и поддержку современных дисплеев.

реклама

Также у BloodRayne Betrayal: Fresh Bites есть своя страничка в магазине Steam — там же можно ознакомиться со всеми запланированными изменениями.