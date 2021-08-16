Ремастер-версия BloodRayne Betrayal выйдет уже в следующем месяце
Разработчики из WayForward совместно с издательством Ziggurat Interactive определились с точной датой выхода ремастер-версии BloodRayne Betrayal. Обновлённый вариант классического приключенческого проекта получил приставку Fresh Bites в названии и готовится поступить в продажу 9 сентября. Проект выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
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Оригинальная версия BloodRayne Betrayal появилась в 2011 году на PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Для обновлённого варианта разработчики из WayForward потрудились перерисовать спрайты персонажей в более высоком разрешении, добавили поддержку дисплеев вплоть до 4K и поддержку современных дисплеев.
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Также у BloodRayne Betrayal: Fresh Bites есть своя страничка в магазине Steam — там же можно ознакомиться со всеми запланированными изменениями.
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