По данным компании Mediascope, у россиян не сохранилась привычка подолгу смотреть телевизор и видеосервисы, приобретённая в период пандемии и связанных с ней ограничительных мер (локдауна). Таким образом, онлайн-кинотеатры, получившие с началом пандемии много новых зрителей, стали терять трафик и аудиторию.

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С начала текущего года и до 7 августа среднесуточное время, которое жители крупных городов России тратят на просмотр телевизора, составило три часа 32 минуты. В 2019-м году за такой же временной период это время составило три часа 36 минут. То есть, мы вернулись к показателям, актуальным для периода, предшествовавшего пандемии.

В 2020-й год, когда жёсткие ограничительные меры вводились по всей России, среднее время просмотра за январь-август составило три часа 55 минут, а пиковые показатели (пришлись на локдаун с 30 марта по 8 июня) составляли четыре часа 12 минут в сутки.

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Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких в разговоре с изданием РБК напомнил, что рост показателей в период пандемии обуславливался режимом самоизоляции в ряде регионов, удаленным форматом работы и учебы школьников. Представитель Mediascope считает, что возвращение к допандемийным показателям произошло прежде всего потому, что люди начали возвращаться в офисы и в целом возобновлять привычный образ жизни.

Если говорить о контенте онлайн-кинотеатров, то здесь тоже наблюдается спад. «Дочка» «Ростелекома» NGENIX заявила, что трафик таких сервисов в первом полугодии был на 20% меньше показателей по прошлому году. Представитель компании отметил, что в начале пандемии был резкий всплеск числа запросов к онлайн-кинотеатрам: в апреле трафик сервисов вырос на 42% по отношению к марту, а в мае прошлого года был на 15% выше показателей марта.

«Очевидно, что пик пандемии в 2020 году сервисы использовали для запуска масштабных маркетинговых активностей, направленных на привлечение новой аудитории в условиях, когда просмотр видео стал одним из немногих доступных россиянам видов досуга. Зрителям были доступны привлекательные промотарифы, видеосервисы запускали экосистемные партнерства, а также транслировали значимые онлайн-события, поэтому снижение трафика год к году в первом полугодии — это ожидаемый тренд», — указал представитель NGENIX.