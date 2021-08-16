PS Store: Call of Duty Vanguard действительно представят в этот четверг
Вслед за слухами и утечками, которые стали уже абсолютно естественными факторами информационного сопровождения даже самых незначительных проектов, появились сведения уже почти официальные. На просторах PlayStation Store был обнаружен «баннер» Call of Duty Vanguard, которым нас извещают о том, что мировая премьера проекта состоится 19 августа в 20:30 по московскому времени. Сам анонс собираются провести «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone, что стало для игр серии уже доброй традицией.
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Дальше следует напомнить, что, согласно слухам, которые недавно были недвусмысленно подтверждены разработчиками, Call of Duty Vanguard отправит нас во Вторую мировую войну. События развернутся на европейском и тихоокеанском театрах военных действий, а в состав Vanguard помимо одиночной кампании будет также включён сетевой режим и режим с зомби. Трудно сказать, насколько тепло или прохладно будет встречен анонс очередной игры в избитом до полусмерти сеттинге 1939—1945 годов, поэтому самым разумным шагом будет дождаться вечера четверга.
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