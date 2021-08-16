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Официально: премьера Call of Duty Vanguard состоится 19 августа, опубликован первый тизер

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Обновлено: Activision опубликовала первый официальный тизер Call of Duty Vanguard, тем самым окончательно подтвердив все ранние слухи и утечки. Презентация игры состоится в Call of Duty Warzone в этот четверг, 19 августа, в 20:30 по московскому времени.

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Оригинал: Вслед за слухами и утечками, которые стали уже абсолютно естественными факторами информационного сопровождения даже самых незначительных проектов, появились сведения уже почти официальные. На просторах PlayStation Store был обнаружен «баннер» Call of Duty Vanguard, которым нас извещают о том, что мировая премьера проекта состоится 19 августа в 20:30 по московскому времени. Сам анонс собираются провести «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone, что стало для игр серии уже доброй традицией.

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Дальше следует напомнить, что, согласно слухам, которые недавно были недвусмысленно подтверждены разработчиками, Call of Duty Vanguard отправит нас во Вторую мировую войну. События развернутся на европейском и тихоокеанском театрах военных действий, а в состав Vanguard помимо одиночной кампании будет также включён сетевой режим и режим с зомби. Трудно сказать, насколько тепло или прохладно будет встречен анонс очередной игры в избитом до полусмерти сеттинге 1939—1945 годов, поэтому самым разумным шагом будет дождаться вечера четверга.

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Официально: премьера Call of Duty Vanguard состоится 19 августа, опубликован первый тизер
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