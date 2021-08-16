Вот и подходит к завершению открытое бета-тестирование подающего большие надежды среди фанатов Left 4 Dead кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood. По сложившейся уже традиции подсчёта заинтересованности игроков в данном проекте, имеет смысл воспользоваться услугами портала SteamDB и взглянуть, удалось ли проекту в рамках ОБТ на выходных радикальным образом изменить ситуацию со своим «онлайном»..

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Как выяснилось, нет, не удалось: рекорд в 122 659 пользователей был зафиксирован ещё в пятницу, и с тех пор Back 4 Blood не помог ни фактор выходных, ни фактор открытости, когда поучаствовать в тестировании мог абсолютно любой желающий.

Напомним, что за производство Back 4 Blood отвечает Turtle Rock Studios, авторы Left 4 Dead, поэтому параллели с её культовым кооперативным зомби-боевиком здесь прослеживаются повсюду. Это, к слову, является и одним из «жирных» минусов проекта: многие участники тестирования называют игровой процесс B4B безнадёжно устаревшим и несоответствующим реалиям и требованиям 2021 года. Средний рейтинг открытой «беты» Back 4 Blood, например, составляет жалкие 57 %.

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Насколько популярной будет уже финальная версия Back 4 Blood, узнаем в первые несколько дней после 12 октября — именно на этот день назначен релиз проекта на всех актуальных платформах.