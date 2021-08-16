На официальном YouTube-канале издания IGN появилась 10-минутная запись игрового процесса Project Warlock 2. Это ретро-шутер, в котором главному герою нужно будет заниматься истреблением различных монстров и демонов. Для этих целей ему выдадут солидный арсенал оружия — от невероятно острого меча, до автоматов и парных обрезов. Разумеется, всё это действо будет проходить под аккомпанемент забойного рока.

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Сбор средств на создание Project Warlock 2 проходит на Kickstarter. Создатель проекта, разработчик-энтузиаст Якуб Число, изначально запросил для завершения разработки смешную сумму — 241 доллар. Естественно, щедрые фанаты ретро-гейминга набросали уже набросали ему более 10 тысяч долларов пожертвований, хотя до завершения кампании остаётся ещё 28 дней. Кстати, в качестве основных культурных ориентиров в разработке Якуб Число назвал Hexen, Blood и Quake

События Project Warlock 2 начнутся ровно там, где закончилась история оригинала. Главными героями игры станут трое учеников чародея из первой части, их зовут Кирстен, Уорд и Палмер. Каждый из них силён в своём уникальном ремесле: некромантии, пиромантии и боевой магии. Разработчики ретро-шутера обещает реализовать три больших сюжетных эпизода, каждый из них будет посвящён отдельному ученику. Соответственно, геймплей по ходу прохождения Project Warlock 2 будет кардинально меняться несколько раз.

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Project Warlock 2 должен выйти на PC в будущем году.