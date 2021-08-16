Министр цифрового развития и связи Максут Шадаев заявил о полном избавлении от импортного ПО в составе электронного правительства. Соответствующая информация появилась на официальной странице Минцифры в Facebook.

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В Минцифры также сообщают, что была проведена работа по модернизации, масштабированию, переписыванию наследованной инфраструктуры электронного правительства. Ведётся работа по выявлению новых способов и новых путей «сделать жизнь граждан в части взаимодействия с государством более простой».

Напомним, с 2010 года только «Ростелеком» имеет право проводить работы по развитию инфраструктуры электронного правительства — он считается единственным подрядчиком Минцифры России.

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В саму инфраструктуру электронного правительства входят:

официальный сайт Российской Федерации;

портал государственных услуг;

система нормативной справочной информации;

система межведомственного электронного взаимодействия;

федеральный реестр государственных и муниципальных услуг;

и другие сервисы.

Подробнее со всем вы можете ознакомиться на сайте электронного правительства.