Минцифры заявило о полном избавлении от импортного ПО в составе электронного правительства
Министр цифрового развития и связи Максут Шадаев заявил о полном избавлении от импортного ПО в составе электронного правительства. Соответствующая информация появилась на официальной странице Минцифры в Facebook.
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В Минцифры также сообщают, что была проведена работа по модернизации, масштабированию, переписыванию наследованной инфраструктуры электронного правительства. Ведётся работа по выявлению новых способов и новых путей «сделать жизнь граждан в части взаимодействия с государством более простой».
Напомним, с 2010 года только «Ростелеком» имеет право проводить работы по развитию инфраструктуры электронного правительства — он считается единственным подрядчиком Минцифры России.
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В саму инфраструктуру электронного правительства входят:
- официальный сайт Российской Федерации;
- портал государственных услуг;
- система нормативной справочной информации;
- система межведомственного электронного взаимодействия;
- федеральный реестр государственных и муниципальных услуг;
- и другие сервисы.
Подробнее со всем вы можете ознакомиться на сайте электронного правительства.
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