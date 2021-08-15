Целый час игрового процесса Company of Heroes 3 записали на видео
Разработчики из студии Relic выпустили часовой геймплейный ролик стратегии Company of Heroes 3. Нам показали варианты отыгрыша за Британию и США, кадры с игровым процессом комментируются самими разработчиками, в представленном ролике «засветились» даже кинематографические вставки.
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В начале прохождения игроку предоставляется возможность выбрать одну из сторон союзников: британцев (для защиты) или американцев (для атаки). Примечательно, что для отыгрыша можно использовать смешанные войска, состоящие из бойцов обеих армий.
В данный момент разработчики Company of Heroes 3 собирают заявки на участие в альфа-тестировании. Испытать удачу может любой желающий — достаточно отправить заявку на официальном сайте проекта.
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Company of Heroes 3 должна поступить в продажу в будущем году.
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