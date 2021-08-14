В Steam распродажа шутеров от EA: игры серий Battlefield, Crysis и Titanfall со скидками до 75 %
В Steam проходит очередная мини-распродажа от конкретного издательства. Теперь очередь дошла до Electronic Arts с её сериями шутеров Battlefield, Titanfall и Crysis, скидки на которые начинаются с 20 % в случае с относительно новыми проектами и доходят до 75 % в случае со стареньким валежником.
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Акция продлится вплоть до 23 августа, и в её рамках можно приобрести несколько достойных внимания проектов прошлых лет. Например:
- Battlefield 3 Premium Edition за 624 рубля (скидка 75 %);
- Crysis 3 за 349 рублей (скидка 75 %);
- Medal of Honor Above And Beyond за 2 799 рублей (скидка 20 %);
- Titanfall 2 за 419 рублей (скидка 70 %).
Многие справедливо отметят, что эти игры, некоторым из которых уже по 10 лет и больше, они в своё время покупали дешевле на релизе, чем сейчас предлагают по скидке. Спорить с этим никто не станет, поскольку спорить здесь не с чем, просто таковы, увы, сегодняшние реалии ценообразования в российском регионе.
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