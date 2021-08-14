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Переиздание хардкорного боевика Severance Blade of Darkness выйдет в октябре

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Хотя формально эпоху «соулслайк»-игр принято отсчитывать с 2009 года, когда на свет появилась Demon’s Souls, но на практике первопроходцем в данной категории проектов стал вышедший в 2001 году тёмнофэнтезийный боевик Severance Blade of Darkness от небольшого коллектива Rebel Act Studios. В своё время игра не обрела должной популярности, однако это вовсе не повод для того, чтобы проигнорировать возможность выпуска её переизданной версии.

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Примерно так, видимо, посчитали разработчики, анонсировав обновлённую версию игры, лишившуюся префикса Severance: переиздание выйдет под более коротким и «цепляющим» заголовком Blade of Darkness. За производство обновлённой версии отвечают студии General Arcade и Fire Falcom. Названия нам ни о чём не говорят, но, согласно пресс-релизу, за плечами у этих ребят богатый опыт в деле производства ремастеров и портированных версий.

Важно понимать, что в случае с Blade of Darkness речь идёт именно о переиздании, причём с очень коротким перечнем улучшений по сравнению с оригиналом: широкоформатные мониторы, разрешение до 4K, повышенная стабильность и дополнительные настройки отображения. Никаких ретекстуров и других графических улучшений не ждите: будет то же самое, но в более высоком разрешении.

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Релиз переиздания назначен на октябрь этого года, пока без конкретики.

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