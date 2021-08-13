Battlefield 2042 на релизе будет достаточно богатой на контент. В частности, в игре будет представлен режим Hazard Zone (Опасная зона). Формально подробностями о нём DICE пока не поделилась, но датамайнеры уже докопались до первых деталей. Итак, режим, судя по описанию, будет в некоторой степени напоминать Escape from Tarkov и Hunt Showdown.

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Так, согласно добытой информации, в режиме Hazard Zone действия будут разворачиваться на стандартных полях боя (в утечке упоминается только карта Orbital), а игрокам предстоит добывать разведданные со специальных носителей и рухнувших с орбиты спутников. Одна команда ищет эти разведданные, другая мешает. Кроме того, подходы к ключевым локациям в Hazard Zone будут патрулировать отряды солдат под управлением ИИ. Проще говоря, некая гремучая смесь PvP и PvE. На картах в режиме Hazard Zone размещаются специальные устройства связи, с помощью которых на поле боя можно призвать робопсов и лёгкий транспорт или же запросить подкрепление (геймплейно это будет выражаться в возрождении павших товарищей).

Важно понимать, что пока что это лишь утечка, причём, из ранних рабочих версий Battlefield 2042. Не исключено, что в реальности режим будет выглядеть иначе. Как бы то ни было, идеальное решение — это дождаться 22 октября, когда всё уже станет предельно ясно.