Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams опубликовали у себя свежее видео, на котором запечатлён игровой процесс Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и на самых высоких настройках графики. К тому же, на тестируемый клиент игры было сверху установлено более 50 пользовательских модификаций, призванных улучшить качество картинки. Для повышения производительности пришлось прибегнуть к возможностям технологии DLSS 2.2.
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К сожалению, список модификаций, «засветившихся» в этом видео, опубликован не был. Зато мы точно знаем, что для отрисовки картинки использовалась топовая видеокарта RTX 3090. Напомним, к Cyberpunk 2077 до сих пор не вышло ни одно DLC из обещанных, патчей тоже не было целое лето.
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У игры в Steam имеется 76% рейтинга на основании более 376 тысяч отзывов.
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