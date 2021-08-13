Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams опубликовали у себя свежее видео, на котором запечатлён игровой процесс Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и на самых высоких настройках графики. К тому же, на тестируемый клиент игры было сверху установлено более 50 пользовательских модификаций, призванных улучшить качество картинки. Для повышения производительности пришлось прибегнуть к возможностям технологии DLSS 2.2.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

К сожалению, список модификаций, «засветившихся» в этом видео, опубликован не был. Зато мы точно знаем, что для отрисовки картинки использовалась топовая видеокарта RTX 3090. Напомним, к Cyberpunk 2077 до сих пор не вышло ни одно DLC из обещанных, патчей тоже не было целое лето.

реклама

У игры в Steam имеется 76% рейтинга на основании более 376 тысяч отзывов.