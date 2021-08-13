Облачный игровой сервис GFN расширил пакет предложений по подписке, выпустив предложения для любителей сэкономить время и деньги. Так, появилась возможность оформить премиум-подписку на сутки и в ночное время, соответствующие предложения стали доступны с 13 августа.

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Премиум на сутки стоит 249 рублей, после окончания 24 часов сервис не будет автоматически продлять подписку на новый период. Вариант подписки «Премиум Ночь» предоставляет все преимущества платных пакетов GFN, но только с 01:00 до 13:00 по московскому времени. В период суток с 13:00 до 01:00 тарифный план активирует базовую подписку. Сама подписка стоит 399 рублей и действует 30 дней с момента покупки.

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Кстати, для любителей базового варианта (то есть, бесплатного) использования GFN были внесены важные правки по времени игровой сессии. Если раньше пользователи могли бесплатно играть 60 минут, то теперь продолжительность сессии сократили до 30 минут. Словно намекая на необходимость «задонать», команда поддержки GFN вышлет на электронную почту всем пользователям базовой подписки код со скидкой на покупку премиум-подписки на один месяц.