«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
После рекордных (будем откровенными — раздутых) статистических показателей на фоне пандемии сервис прямых трансляций Twitch помаленьку возвращается к естественной статистике: количество просмотров контента в сервисе уже второй месяц подряд демонстрирует, как сейчас модно выражаться, отрицательный рост. Статистикой поделились партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg.
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По статистике, в июле суммарное время просмотра контента на Twitch всеми зрителями составило 1,8 млрд часов. Для сравнения, в июне данный показатель составлял примерно 1,85 млрд часов, а в мае — 2,2 млрд часов. Причин для снижения популярности Twitch можно назвать две, причём одна вытекает из первой. Во-первых, в государствах, где проведение вакцинации населения можно назвать успешным, отменяются «ковидные» ограничения свобод граждан. Как следствие, они возвращаются к привычной свободной жизни. Во-вторых, сейчас лето — сезон отпусков, и проводить их за компьютерами, особенно после года в домашнем заточении, предпочитают немногие.
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Что касается наиболее популярных категорий на Twitch, то лидирует по-прежнему «Общение» с 234 млн часов, следом за которой идут Grand Theft Auto V со 139 млн часов и League of Legends со 130 млн часов.
Хотя статистически перед нами объективное падение, но если грамотно подать информацию, то можно выдать её за рост. Так, например, партнёры Twitch уточняют, что 1,8 млрд часов в июле этого года — это на 23 % больше, чем в июле года прошлого. На кого рассчитана эта эта подмена понятий, неясно.
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