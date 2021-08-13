Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
Портал Steam Database (SteamDB) в очередной раз становится источником преждевременной информации о датах и сроках проведения ближайших распродаж в Steam. В данном случае речь идёт о крупных сезонных распродажах, которые запланированы к проведению до конца текущего года: хэллоуинская, осенняя и зимняя.
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Согласно сведениям SteamDB, а они, по статистике, оказываются верными с точностью, близкой к абсолютной, с 28 по 1 ноября в Steam пройдёт хэллоуинская распродажа, в рамках которой принимают участие различные хорроры, выживастики и прочие близкие к «жуткой теме» проекты. Осеннюю распродажу проведут с 24 по 30 ноября, ну а зимнюю, которая традиционно является самой насыщенной и щедрой на скидки, проведут с 22 декабря по 5 января.
Формально Valve сроки проведения распродаж не подтвердила, однако прежде сведения от SteamDB в отношении данной информации оказывались верны. В конце концов, они идут напрямую из документации Steam.
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