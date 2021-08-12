Компания «Открытая мобильная платформа» зазывает всех принять участие в открытом тестировании мобильной операционной системы «Аврора». Как утверждает команда поддержки ОС, программа бета-тестирования познакомит пользователей с новыми возможностями «Авроры», чтобы те оказали посильную помощь в разработке. Пользователям выдадут во временное использование мобильное устройство с новой ОС и набором предустановленных приложений.

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Тестеры смогут отправлять отзывы непосредственно разработчикам с помощью выделенного адреса электронной почты, а также с помощью закрытых групп в мессенджерах. Для подключения к программе тестирования нужно направить заявку вот по этому адресу, после одобрения заявку пользователю выдадут устройство в офисе ОМП. Там же придётся подписать Договор временного пользования и ознакомиться с основными сценариями работы.

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Перед тестированием добровольцам нужно будет изучить инструкции пользователя и другие информационные материалы. Особое внимание — на шаблоны отчётов об ошибках. Представители ОМП подчёркивают, что тестировщикам придётся активно использовать устройство, направлять отчёты на соответствующий электронный ящик и проходить опросы с тестированиями.

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В данный момент в тестировании могут принять участие только жители Москвы, количество устройств ограничено. Напомним, на текущий момент «Авророй» уже пользуются в «Ростелекоме» и «РЖД». Также в конце августа должна стартовать Всероссийская перепись населения, где будет задействовано более 360 тысяч устройств на базе этой ОС.