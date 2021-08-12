Авторы экшен-хоррора Ripout с процедурно генерируемыми уровнями показали его в деле — смотрим запись геймплея
Разработчики кооперативного хоррор-шутера Ripout представили новый трейлер, демонстрирующий основные особенности проекта. Представленное в ролике действо регулярно чередуется с понятными тезисами, поэтому сформировать базисное впечатление о хоррор-шутере можно уже сейчас.
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Итак, Ripout — это игра о противостоянии людей с инопланетной мразью. В 2084 году людям спешно пришлось покинуть Землю в попытках спастись от неизвестной заразы. Игрока же предстоит заниматься исследованием заброшенных космических кораблей в поисках выживших.
Хоррор-шутер Ripout обладает следующими отличительными особенностями:
- живое оружие — его действие показывается в трейлере;
- детальная настройка всех доступных «стволов»;
- опасные монстры, которых сами разработчики называют «генетически модифицированными», они будут приклеивать к своим телам мерзкие мутирующие отростки;
- огромный набор миссий — как для одиночного режима, так и для мультиплеера;
- динамическая сложность прохождения, анализирующая количество игроков в отряде;
- процедурно генерируемые уровни.
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Релиз Ripout запланирован на будущий год, пока проект заявлен только для PC (Steam).
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