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Wargaming празднует 11-летие World of Tanks с раздачей серьёзных подарков

В игре также появилась ветка тяжёлых танков Чехословакии.
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Компания Wargaming решила достаточно серьёзным образом отметить 11-летие World of Tanks, растянув различные игровые события на весь август. На текущий месяц у разработчиков было запланировано: выпуск большого обновления, празднование Дня рождения World of Tanks с раздачей подарков и акционными предложениями в премиум-магазине, игровое событие «Марафон» с новым премиум-танком и многое другое. Кое-что из вышеперечисленного происходит прямо сейчас.

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Например, выпуск обновления с порядковым индексом 1.14 — огромный апдейт был выпущен на официальных серверах World of Tanks вчера. Он добавил в игру новую ветку чехословацких тяжёлых танков с необычным геймплеем, новую карту для случайных боёв «Старая гавань», механику «Полевая модернизация» и новый обучающий режим «Топография». О чём-то нам придётся рассказать поподробнее.

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Начнём обсуждение с новой ветки тяжёлых танков Чехословакии. Она состоит из четырёх исследуемых машин с VII по X уровень. Начиная с VIII уровня, у игроков появляется возможность выбрать два равноценных топовых орудия: классическое с циклическим режимом ведения огня и орудие с магазинной системой заряжания на 2 снаряда с быстрой перезарядкой внутри магазина. С выходом обновления 1.14 в премиум-магазине World of Tanks впервые появился новый премиум-танк Skoda T56 с установленной пушкой на два снаряда.

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С выпуском обновления 1.14 разработчики произвели балансные правки у популярной премиум-техники и наградных машин. Список танков известен: T34 и T34 B, AMX Chasseur de chars, КВ-5, ИС-6 и ИС-6 Ч, 112, WZ-111 и WZ-111 Alpine Tiger, T-34-3, M48A2 Räumpanzer, M46 Patton KR, T95E2, 59-Patton. За подробностями о полученных «апах» стоит обратиться на официальный сайт проекта.

Полевая модернизация — новая механика в World of Tanks, позволяющая гибче настроить любимую технику под собственный стиль игры. Трогать можно ТТХ техники VI-X уровней (в том числе, коллекционной, специальной и премиум). Полевая модернизация включает три типа специальных модификаций, которые можно будет проводить для изменения ТТХ.

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С выходом обновления в World of Tanks также появилась новая карта для случайных боёв — «Старая гавань». Это летняя карта размером 1000 на 1000 метров, вдохновлённая Японией 1960-х годов. В официальном описании к карте указывается, что она представляет собой демилитаризированный порт, расположенный рядом с небольшой рыбацкой бухтой.

Режим «Топография» позволит новичкам лучше ориентироваться на картах World of Tanks. Обучение в режиме проходит в формате одиночных боевых задач, которые помогут освоить основы игры на картах различного уровня сложности. Выполнение всех боевых задач с одновременным изучением карт должны помочь улучшить игровые навыки новичка и повысить выживаемость в бою. За выполнение всех этапов можно получать ценные награды: кредиты, свободный опыт и снаряжение.

На 11-летие World of Tanks разработчики приготовили «танкистам» подарки, для получения которых даже в бой не надо выходить: достаточно семь раз зайти в игру с 12 по 22 августа. Уже в первый раз можно будет получить историчный премиум-танк IV уровня (подробнее надо читать вот тут), а особое внимание к себе привлекает специальный раздел внутриигрового магазина. При появлении в игре с 12 по 22 августа будет выдаваться подарочный билет, коих собрать можно только 7 штук. Во внутриигровом магазине эти билеты можно обменять на приятные бонусы, среди которых есть 3000 Бон, пособия для прокачки экипажей, серебро, «резервы» на добычу серебра и кое-что ещё.

Наконец, на время празднования 11-летия World of Tanks в игре действует акция «День рождения World of Tanks» с бонусами, скидками на покупку снаряжения, танков и слотов для техники в ангаре. За подробностями стоит переходить на официальный сайт игры.

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