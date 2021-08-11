Утечка: анонс новой Call of Duty состоится в следующий четверг
Небезызвестный инсайдер Том Хендерсон, который практически безошибочно сообщает закрытые сведения о новых играх серий Call of Duty и Battlefield, заявил, что, согласно информации сразу от нескольких его доверенных источников, Activision намеревается устроить анонс новой Call of Duty уже на следующей неделе, 19 августа.
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Более того, как уточнил Хендерсон, Activision вышла с ним на связь с запросом на удаление всех его публикаций касательно нового проекта в серии. Согласно предыдущим утечкам, новинка носит название Call of Duty Vanguard и отправит нас опять во Вторую мировую войну.
Впрочем, важно понимать, что все сведения о новой Call of Duty — это слухи, и относиться к ним нужно соответствующим образом.
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