Life is Strange Remastered Collection отложили до следующего года
Сентябрь должен был стать богатым месяцем для франшизы Life is Strange: сначала выйдет новинка серии с подзаголовком True Colors, затем на свет должна была появиться коллекция ремастеров прошлых проектов. Но сегодня разработчики сообщили, что сентябрь всё же будет поскромнее: коллекцию ремастеров отложили до начала следующего года.
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Причина в наши дни предельно ожидаемая — пандемия. Из-за сопутствующих ей трудностей при производстве игр Life is Strange Remastered Collection не успеет к ранее обозначенной дате выхода.
Что касается Life is Strange True Colors, то планы не поменялись: ждите новинку 10 сентября, а 30 сентября — первое сюжетное дополнение под названием Wavelenghts.
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