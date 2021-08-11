Через неделю с небольшим Bethesda проведёт свой ежегодный фестиваль QuakeCon. По случаю его скорого начала издательство решило провести в Steam распродажу своих популярных игр. Скидки достигают 75 %, и по сниженным ценам можно приобрести как основные игры, так и многочисленные дополнения и расширения к ним.

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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу, указав несколько наиболее интересных предложений:

Prey за 509 рублей (скидка 70 %);

Fallout 76 за 428 рублей (скидка 67 %);

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition за 559 рублей (скидка 60 %);

DOOM Eternal за 499 рублей (скидка 75 %);

Wolfenstein II The New Colossus за 389 рублей (скидка 70 %).

Распродажа продлится до 24 августа, так что времени на принятие решения предостаточно.