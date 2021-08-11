В Steam стартовала распродажа игр Bethesda — отличная возможность купить Skyrim ещё раз
Через неделю с небольшим Bethesda проведёт свой ежегодный фестиваль QuakeCon. По случаю его скорого начала издательство решило провести в Steam распродажу своих популярных игр. Скидки достигают 75 %, и по сниженным ценам можно приобрести как основные игры, так и многочисленные дополнения и расширения к ним.
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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу, указав несколько наиболее интересных предложений:
- Prey за 509 рублей (скидка 70 %);
- Fallout 76 за 428 рублей (скидка 67 %);
- The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition за 559 рублей (скидка 60 %);
- DOOM Eternal за 499 рублей (скидка 75 %);
- Wolfenstein II The New Colossus за 389 рублей (скидка 70 %).
Распродажа продлится до 24 августа, так что времени на принятие решения предостаточно.
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