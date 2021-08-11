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Chivalry II получила крупное обновление с новыми картами и режимом

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Авторы средневекового боевика Chivalry II сообщили о применении к игре крупного обновления под названием House Galencourt. Обновление внедряет в игру два новых живописных поля боя, а также аренный режим для сражений в формате «3 vs. 3». Кроме того, появились новые элементы косметической кастомизации, что будет полезно для игроков, предпочитающих придать своему персонажу больше индивидуальности.

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Релиз Chivalry II состоялся в начале июня, а популярность проекта превзошла ожидания даже самих разработчиков. Пользовательские отзывы об игре поступают в основном положительные, все рады, все довольны. А это значит, что перед нами достойный продолжатель дела Chivalry Medieval Warfare.

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