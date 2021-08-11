Разработчики из студии Counterplay Games совместно с Gearbox Publishing выпустили экшен Godfall на консоли PlayStation 4, после чего цена на игру была снижена вдвое. Удивительно, но данное обстоятельство актуально не только в отношении версии для PS5, но также для PC через магазин Epic Games Store.

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Напомним, ранее Godfall продавался в PS Store за 5719 рублей, теперь же за него попросят только 2849 рублей. Это мы сейчас упоминали стандартное издание игры, но в случае с расширенным и ультимативным изданием произошли подобные изменения. Что до Epic Games Store, то там базовая версия Godfall теперь стоит 899 рублей.

Одновременно с выходом Godfall на PS4 разработчики подготовили и выпустили релизный трейлер первого сюжетного дополнения для игры, которое получило название Fire & Darkness. Игрок на этот раз отправится в «ужасное приключение» по Огненному королевству, чтобы дать отпор новым врагам, которые хотят погрузить Аперион во тьму. А Племя Пламенной крови должно стать одним из самых страшных врагов во всём Аперионе, поэтому разобраться с ним обязательно надо.

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Также Godfall получило бесплатное обновление Lightbringer, добавляющее для версий игры на PS4 и PS5 кроссплатформенный совместный режим и много других приятных мелочей.