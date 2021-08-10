Вышедшая весной этого года Evil Genius 2 World Domination, посвящённая управлению харизматичными и одержимыми идеей мирового господства злодеями, получила смешанные пользовательские отзывы, да и какой-то популярности, мягко говоря, не снискала. Проблема усугублялась фактом жёсткой платформенной ограниченности новинки. Сегодня разработчики осознали данный просчёт и сообщили, что Evil Genius 2 доберётся до PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений уже в четвёртом квартале этого календарного года. Иными словами, в период с октября по декабрь.

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Поможет ли это Evil Genius 2 завоевать дополнительную аудиторию, вопрос открытый: слишком уж много времени прошло и слишком уж недостаточная у данного проекта упоминаемость в Сети.