Занимательный градострой Patron с элементами выживания уже доступен для прохождения
Градострои всякие нужны, градострои всякие важны. Примерно так рассуждали разработчики из Overseer Games, когда создавали свой занимательный проект под названием Patron. Анонс состоялся весной этого года, и вот, сегодня новинка добралась до полок цифровых магазинов.
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Как поясняют сами разработчики, в Patron удачно сочетаются элементы градостроительного симулятора и стратегического «выживача». Здесь нужно не только налаживать быт своих горожан, развивать фермерство и добычу полезных ископаемых, но также продвигаться по древу технологий и удовлетворять потребности людей. Иными словами, некий гибрид Anno и Frostpunk, но в более приятном антураже.
Элементы выживания здесь представлены различными стихийными бедствиями и социальными проблемами. И если борьба с первыми (а в идеале — предотвращение) предельно понятны, то социальные недовольства нарастают постепенно и вполне могут достичь «точки кипения», после чего поселению мало не покажется.
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Игра оценена разработчиками в 435 рублей, а вплоть до 17 августа её можно приобрести с 10-процентной скидкой. Кроме того, у Patron имеется и полноценная демоверсия.
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