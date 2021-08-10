Градострои всякие нужны, градострои всякие важны. Примерно так рассуждали разработчики из Overseer Games, когда создавали свой занимательный проект под названием Patron. Анонс состоялся весной этого года, и вот, сегодня новинка добралась до полок цифровых магазинов.

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Как поясняют сами разработчики, в Patron удачно сочетаются элементы градостроительного симулятора и стратегического «выживача». Здесь нужно не только налаживать быт своих горожан, развивать фермерство и добычу полезных ископаемых, но также продвигаться по древу технологий и удовлетворять потребности людей. Иными словами, некий гибрид Anno и Frostpunk, но в более приятном антураже.

Элементы выживания здесь представлены различными стихийными бедствиями и социальными проблемами. И если борьба с первыми (а в идеале — предотвращение) предельно понятны, то социальные недовольства нарастают постепенно и вполне могут достичь «точки кипения», после чего поселению мало не покажется.

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Игра оценена разработчиками в 435 рублей, а вплоть до 17 августа её можно приобрести с 10-процентной скидкой. Кроме того, у Patron имеется и полноценная демоверсия.