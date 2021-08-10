Всё меньше времени остаётся до долгожданного запуска зомби-экшена Dying Light 2, и разработчики закономерно регулярнее выходят на связь с дополнительными подробностями проекта. Так, ведущий дизайнер уровней Dying Light 2 Пётр Павлачик поведал о двух графических режимах, в которых игру будут воспроизводить консоли текущего поколения.

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Как и следовало ожидать, никакого чуда не произошло, и против законов физики и вычислительной техники не попрёшь: производительности PlayStation 5 и Xbox Series в случае с Dying Light 2 хватит либо на трассировку лучей, либо на поддержание частоты кадров на минимально приемлемой в 2021 году отметке в 60 fps.

В первом, «качественном» режиме работы, помимо трассировки лучей игроки могут рассчитывать на в целом более богатое визуальное исполнение игры, включая пространственное освещение. Во втором, «производительном» варианте, графика будет поскромнее, но зато сам игровой процесс будет воспроизводиться при шестидесяти кадрах в секунду.

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Выход Dying Light 2 назначен на 7 декабря.