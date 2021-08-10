Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня Capcom применила к Resident Evil Village небольшое по объёму, но значимое по своей сути обновление. Состоит оно всего из двух пунктов, но каждый по-своему предельно важен для данного проекта. Во-первых, обновление оптимизирует производительность игры и повышает её стабильность, а во-вторых, вносит изменения в работу технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

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Напомним, что Resident Evil Village вышла в начале мая этого года, и по состоянию на июль разошлась 4,5-миллионным тиражом. Сейчас Capcom вовсю трудится над дополнительным контентом для игры, но подробностями с широкой общественностью пока не делится.