Авторы похожей на Civilization стратегии Humankind перед релизом попытались описать её масштабы в цифрах
Разработчики 4X-стратегии Humankind в преддверии скорого релиза продолжают рассказывать о своём детище, раскрывая новые интересные подробности. Новый трейлер, например, было решено посвятить масштабам проекта, представители Amplitude Studios представили основные количественные показатели.
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Итак, в релизной версии Humankind нас ждёт:
- 60 исторических культур;
- 1610510 уникальных цивилизаций;
- 129 типов отрядов;
- 10 биомов;
- 45 видов животных;
- 93 технологии;
- 150 сюжетных событий;
- более 700 иллюстраций;
- бесчисленные возможности по настройке аватара.
Тонкой настройке аватара было уделено особое внимание в ролике, разработчики указали, что игрок сможет использовать для «тюнинга» своего лидера:
- 122 костюма;
- более 10 тысяч озвученных реплик.
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С озвучкой и музыкой в Humankind тоже всё предельно «заморочено». Разработчики записали 520 минут музыки в 280 композициях. Для этих целей нужно было прибегнуть к услугам 63 музыкантов и 20 артистов хора. Также звуковая дорожка здесь представлена 13,5 часами фоновых звуков и 1300 звуковыми файлами.
Если говорить о многопользовательской составляющей, то одновременно в одной партии могут находиться до 10 человек.
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Релиз Humankind назначен на 17 августа, переносов быть не должно.
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