Разработчики 4X-стратегии Humankind в преддверии скорого релиза продолжают рассказывать о своём детище, раскрывая новые интересные подробности. Новый трейлер, например, было решено посвятить масштабам проекта, представители Amplitude Studios представили основные количественные показатели.

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Итак, в релизной версии Humankind нас ждёт:

60 исторических культур;

1610510 уникальных цивилизаций;

129 типов отрядов;

10 биомов;

45 видов животных;

93 технологии;

150 сюжетных событий;

более 700 иллюстраций;

бесчисленные возможности по настройке аватара.

Тонкой настройке аватара было уделено особое внимание в ролике, разработчики указали, что игрок сможет использовать для «тюнинга» своего лидера:

122 костюма;

более 10 тысяч озвученных реплик.

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С озвучкой и музыкой в Humankind тоже всё предельно «заморочено». Разработчики записали 520 минут музыки в 280 композициях. Для этих целей нужно было прибегнуть к услугам 63 музыкантов и 20 артистов хора. Также звуковая дорожка здесь представлена 13,5 часами фоновых звуков и 1300 звуковыми файлами.

Если говорить о многопользовательской составляющей, то одновременно в одной партии могут находиться до 10 человек.

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Релиз Humankind назначен на 17 августа, переносов быть не должно.